Herpt leeft op met carnaval, Elshout loopt uit voor nieuw carnavalsfeest

HERPT/ELSHOUT - In Maoskesdam was er de kinderoptocht, in Zaandhaozenlaand werd gisteren het eerste officiële Elsfoutival gehouden. Gemene deler tussen de twee? Dolle pret voor jong en oud.

Ze hebben zich in een koekoeksklok gehuld, die met pvc-pijpen bij elkaar wordt gehouden. Ze lopen heen en weer. Dat ijsberen is niet voor niks: carnavalsvereniging De Buitenbeentjes doet voor de eerste keer mee aan de jeugdoptocht van Maoskesdam. Hun motto: de tijd gaat heel snel. Die mag deze maandagmiddag nog wat vlugger verstrijken, dat het elf over twee wordt. Dan mogen ze echt op pad.

De Buitenbeentjes hebben altijd bij carnavalsclub Samenraapsels gehoord. Kinderen veranderden in pubers, dus hebben ze er zich los van gemaakt. ,,Dat is alleen maar mooi voor het dorp”, zegt Hans Verschure, gekleed in een gouden jasje en met dito pet op zijn hoofd. Op hun karretje liggen zakken. “Vol met goud”, legt Verschure uit, “daar zijn we naar op zoek.” Herpt heeft toch al goud in huis, met vrijstaande panden en boerderijen die met de huidige prijzen een vermogen waard zijn? ,,“Als wij hier lopen, zullen we het toch nog wel nodig hebben.”

Nieuw carnavalsgevoel

Maoskesdam had sinds een jaar of zes alleen een jeugdraad. Deze keer is de volwassen Raad van Elf met een prins, Marco d’n Irste, uit de mottenballen gehaald. “De laatste jaren werd het carnavalsgevoel in ons dorp minder”, zegt de prins. ,,Zonde, zo veel gezamenlijke feesten hebben we niet in Herpt. Om het op te krikken is de raad van elf er weer bij gekomen.”

Quote Zonde, zo veel gezamenlij­ke feesten hebben we niet in Herpt. Om het op te krikken is de raad van elf er weer bij gekomen Marco d'n Irste, Prins Maoskesdam

De jeugdraad en de volwassenen werken eendrachtig samen. ,,We zijn al in Heusden geweest. Daar gebeurt helemaal niks meer. We proberen er toch nieuw leven in te blazen.” Met De Buitenbeentjes als nieuwkomer erbij is het eerste succes al binnen. Minder succesvol is hij of zij die een biertje wil scoren in café De Ploeg. Die is alleen open voor een vette hap. Daar hebben sommige toeschouwers al op geanticipeerd: ze wachten op de rotonde op de start van de optocht, kratje bier tussen hen in.

Elsfoutival

Bier is er genoeg op het Elsfoutival in Zaandhaozenlaand. Bij de kassa’s gaan geld en munten grif van hand tot hand. En in de frietkar zijn de vier handen hard nodig: frites en kroketten vinden gretig aftrek. Geen wonder, want het kerkplein staat mudvol met gekleed en uitgedost volk – jong en oud. Vanaf een podium schalt muziek over de feestgangers.

Een paar jaar geleden besloten een paar carnavalsverenigingen in Zaandhaozenlaand een feestje te bouwen bij een van de kassen aan de Tuinbouwweg. ,,Dat was heel goed bevallen, dus wilden we dat dit jaar herhalen”, zegt Sam van den Besselaar. ,,Een vergunning aangevraagd, nu staan we naast het gemeenschapshuis.” Die locatie is om verschillende redenen gekozen. ,,Het is een feest voor heel Elshout, jong en oud. De hele gemeenschap dus. Daarom heffen we ook geen entree: iedereen moet mee kunnen doen. En als het slecht weer zou zijn, zouden we kunnen uitwijken naar ’t Rad.”

Quote Je kunt het vergelij­ken met de zeepkisten­ra­ce die we hier al zo lang organise­ren. Een echt Elshouts feest, iedereen wil daarbij zijn. Dat zie je hier terug Freddy Kuijpers

Het heet Elsfoutival, maar er wat de muziek betreft is er voor elk wat wils. Of dat iets uitmaakt? Niet echt, de sfeer is heel goed. Gezelligheid, veel lachen. Op tijd een slok bier pakken helpt daarbij. Mooi contrast: buiten het feest, en dat tegen de kerk aan. Uitbundigheid en contemplatie ontmoeten elkaar hier. Het is wel duidelijk dat er deze maandagmiddag is gekozen voor de geneugten van het stoffelijke lichaam. Dat geestelijke komt misschien woensdag aan de beurt, als in de Sint Jan Evangelistkerk een askruisje kan worden gehaald.

Freddy Kuijpers, biertje in de hand, denkt dat dit carnavalsfeestje definitief een plekje op de agenda van Zaandhaozenlaand zal veroveren. “Je kunt het vergelijken met de zeepkistenrace die we hier al zo lang organiseren. Een echt Elshouts feest, iedereen wil daarbij zijn. Dat zie je hier terug.”

Volledig scherm Herpt - Kindercarnaval met de prinsenwagen van de jeugdprins © Dolph Cantrijn