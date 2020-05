Herptse Poort Heusden vraagt om onderhoudsplan

In 2006 werd dit al door Bureau Oranjewoud met Uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte gesignaleerd. Het was het resultaat van een schouw, waaraan verschillende partijen deelnamen. “Ben trotser op de Oude Herptse Poort” was toen een van de hartenkreten. Een subsidieaanvrage voor onderhoud van de gemeente Heusden bij de Provincie Noord-Brabant in 2015 werd afgewezen. In de loop van de jaren is de situatie van de Herptse Poort verder achteruit gegaan. Een probleem voor toekenning van subsidie is de status van de poort.



Op het informatiepaneel bij de poort staat met logo dat het een rijksmonument is. Dit blijkt onjuist. “De resten van de poort zijn niet aangemerkt als rijks- of archeologisch monument. Ook op de gemeentelijke monumentenlijst staat de poort niet vermeld. Wel liggen de resten binnen het door het Rijk beschermd stadsgezicht”, aldus Karlijn Kersten van het Monumentenhuis Brabant. “De gemeente is zich bewust van de situatie, maar onderhoud heeft op dit moment geen prioriteit”, aldus een woordvoerder van de gemeente Heusden.