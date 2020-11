Herrie boven je hoofd: bewoners van laagvlieggebied bij Altena klagen vaker over overlast

video + update Vrouw (28) uit Tilburg overlijdt bij zwaar ongeluk met vier auto's op Mid­den-Brabantweg

4 november WAALWIJK - Een automobiliste (28) uit Tilburg is dinsdagavond overleden bij een ongeluk op de Midden-Brabantweg bij Waalwijk. Vier auto's botsten rond 18.00 uur op elkaar. De weg was in de richting van Tilburg naar Waalwijk afgesloten en werd rond 23.00 uur vrijgegeven.