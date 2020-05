Herstel Hankse rattenkeet begonnen: ‘Met Pinksteren weer open’

HANK - Het herstel van de historische rattenkeet in Hank is deze week begonnen. Het gebouw was zwaar beschadigd, na een brand veroorzaakt door vandalen op kerstavond. Mogelijk is de keet met Pinksteren al in ere hersteld, zo hoopt de Archief*Kring Hank.