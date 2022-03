Hertelling Loon op Zand verandert niets aan uitslag: CDA houdt restzetel, VVD en Pro3 komen net te kort

VERKIEZINGEN Waalwijk loopt niet warm voor verkiezin­gen: ‘Opkomst van 42,1 procent is heel jammer’

WAALWIJK - In de gemeente Waalwijk zijn veel mensen niet gaan stemmen. De opkomst bleef steken op 42,1 procent. Vier jaar geleden was dat nog 47,1 procent. ,,Dat is echt heel jammer", aldus burgemeester Sacha Ausems.

16 maart