Hertenkamp in Waalwijk wacht grote opknapbeurt: plan voor bijzondere werkplek

‘Het zijn ingrijpen­de plannen.’ Kritiek op inspraak bij volgende fase De Grassen. Volgens Heusden is er juist volop overleg

4 oktober VLIJMEN - De bouw van honderden huizen in fase 2 van nieuwbouwwijk De Grassen in Vlijmen is op hoofdlijnen niet meer dan voortborduren op eerdere afspraken. Daarom is inspraak op dit moment niet nodig.