‘Het afscheid van de Em-Té voelt als een echtscheiding waarbij de Jumbo met mijn vrouw is gaan lopen’

Prins Bies d’n Eerste is trots op de optocht van Dussen

2 maart DUSSEN - Het is even wachten, maar dan arriveert dan toch de Raad van Elf op het Vrespelein in Klaiendam. Op de solex, echt origineel. Intussen is er al veel publiek in afwachting van de optocht met als thema ‘Ge zit ‘r aon vaast’.