Het bed van vrijwilliger Toos Trimbos (82) staat zo’n beetje ín het buurthuis: ‘Geboren om anderen te helpen’

En daar gaan wéér drie Bloemen­oord­flats tegen de vlakte: bouw Magnolia­park na de zomer

WAALWIJK - Het is een in het oog springende klus. De drie oude Bloemenoordflats aan de Esdoornlaan en Larixplein in Waalwijk gaan tegen de vlakte. Ze wijken voor drie nieuwe wooncomplexen met 132 appartementen.

10 januari