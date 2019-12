Het begin is er; ‘genoeg belangstelling voor Theresiakerk’

WASPIK - Belangstelling is er genoeg, maar concreet kan nog niet veel worden gezegd over de toekomst van de Theresiakerk in Waspik. De komende weken wordt met een aantal geïnteresseerden verder gesproken over hun plannen voor het leegstaande godshuis.

Dat stelt David van Duinen van Reliplan, een gespecialiseerd makelaarskantoor dat door het parochiebestuur is ingeschakeld om het proces te begeleiden.

De oproep om met plannen te komen voor een nieuwe bestemming voor de Theresiakerk in Waspik heeft volgens Van Duinen ‘best veel belangstellenden getrokken’. Hij noemt echter geen aantallen, noch namen van belangstellenden die de kerk en het naastgelegen klooster willen kopen.

Quote We nemen zeker geen besluiten zonder dat we de gemeente en de omgeving daarbij betrekken David van Duinen, Reliplan

Hetzelfde geldt voor de namen van personen of instanties waarmee verder wordt gesproken. ,,We willen zorgvuldig te werk gaan en geen verwachtingen wekken of suggesties wekken dat ‘dit of dat er gaat komen’. Van Duinen verwacht niet dat dit jaar nog keuzes worden gemaakt met welke partij het parochiebestuur verder wil gaan.

Van Duinen benadrukt daarbij dat in alle gevallen geldt dat de visies sowieso verder uitgewerkt moeten worden. ,,En we nemen zeker geen besluiten zonder dat we de gemeente en de omgeving daarbij betrekken.”

Geen casino of iets dergelijks

Het moet gaan om ‘passende plannen met respect voor het complex', zo staat in de voorwaarden. Uiteindelijk besluit het bestuur van parochie St. Jan de Doper aan wie het complex wordt verkocht, waarbij ook het bisdom nog iets te zeggen heeft. Plannen voor bijvoorbeeld een casino of uitgaanscentrum maken geen kans.

Volledig scherm De Theresiakerk in Waspik, met het klooster dat in de jaren twintig van de vorige eeuw niet is af gebouwd volgens de oorspronkelijke plannen. © Reliplan

Een groep inwoners van Waspik, verenigd in de Taskforce Theresia, kwam onlangs in deze krant met hún visie op de toekomst van de kerk en het klooster. Ze zien ruimte voor zo'n 75 zorgappartementen. Met name ook voor 55-plus stellen uit de regio van wie de één naar een een zorginstelling of verpleeghuis zou moeten verhuizen, terwijl de partner geen indicatie heeft om mee te gaan. ,,Aansluiten op de groeiende vraag naar woonzorgvormen tussen thuis en verpleeghuis", zoals de Taskforce zelf samenvat.