Het Carnaval Festival is juist een stereotypering waarin de wereld eens goed op de hak wordt genomen. Wie daar niet tegen kan, kan beter een dagje draaien in de Villa Volta.

Het VoetstukHET VOETSTUKIn de rubriek ‘Het voetstuk’ zet Sjoerd Marcelissen iemand die positief is opgevallen op een voetstuk. En iemand die negatief is opgevallen, laat hij eraf vallen.

Erop: Krezip

Achter de grote piano zit een meisje. Blonde lokken dansen op haar voorhoofd. Het is Jacqueline Govaert, muzikaal talent. Ze draagt een shirtje met een capuchon. Achttien jaar is ze en een zee van mensen hangt aan haar lippen. Haar vingers trippelen over de pianotoetsen, terwijl haar stembanden een krachtige maar loepzuivere uithaal voorbereiden.

Heel even gunt Govaert zich een rustmomentje. Ze monstert de menigte. En lacht. “I’ll grow up to be just like you, yeah...“ Het publiek juicht. Govaert haalt diep adem en zet dan weer aan. Haar mond staat wijd open en haar ogen zijn dichtgeknepen. Haar stem versnelt. Handen gaan in de lucht, mensen klappen. Het scherpe vioolgeluid snijdt door tienduizenden harten. Iedereen die hier bij is, is verkocht. Toeschouwers klimmen bij elkaar op de schouder. Het filmpje op YouTube is inmiddels 1,5 miljoen keer bekeken.

Pinkpop 2019. Het blonde tienermeisje is een volwassen vrouw. Krezip is terug, voor even. I would stay...

Eraf: Annette Schmidt

Hebben we net ons jaarlijks welles-nietes-spel over zwarte piet achter de rug, krijgen we nu de nationale Carnaval Festival-discussie. Afgelopen week maakte de Efteling bekend de attractie een opknapbeurt te geven. Zo krijgen de Afrikaanse poppen klederdracht die beter bij deze tijd past in plaats van de neusringen, wat door sommigen als racistisch wordt ervaren. ,,Het kan natuurlijk in deze tijd niet meer dat Afrikanen zo ridicuul geportretteerd worden“, vertelt Annette Schmidt, conservator bij het Afrika Museum in Nijmegen, tegen deze krant. Ze vindt dat de Efteling eerder had moeten ingrijpen en niet een onderhoudsbeurt moet afwachten.

