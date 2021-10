Het groene schoolplein zou er in stapjes komen. Nu kan het in één keer, dankzij een gift

Nog maar één kandidaat over voor klooster Loon op Zand

25 september LOON OP ZAND - Van de vier partijen die interesse hadden om zich te vestigen in het oude klooster naast de Wetering in Loon op Zand is er nog één over. Welke partij dat is, wil de gemeente pas zeggen als er een handtekening is gezet. ,,We zijn nog met elkaar in gesprek.”