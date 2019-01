Het Heesbeens Toneel doet het dit jaar weer zelf

Hof spreekt zich wéér niet uit over doorsteek centrum Waalwijk

22 januari WAALWIJK - Het blijft maar boven de markt hangen, het geschil tussen de gemeente Waalwijk en de familie Sebregts over de doorsteek in het centrum van Waalwijk. Het Gerechtshof in Den Bosch dat vorig jaar al uitspraak zou doen, had die uitspraak verschoven naar deze maand, maar heeft de zaak opnieuw uitgesteld. Waarom maakt het gerechtshof niet bekend. Wel is er een nieuwe datum gemeld. Het arrest wordt nu behandeld op dinsdag 5 maart.