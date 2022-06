‘Het is natuurlijk fantastisch om in een brandweerauto mee te mogen’

De interesse om aan deze dag mee te doen is enorm. Ook bij de chauffeurs. Een van hen is John van der Dussen. ,,Dit jaar doe ik voor de 23e keer mee. Niet in mijn eigen vrachtwagen, maar in een brandweerauto met mijn collega Anton Bouman. Degene die met ons meegereden is, vond het natuurlijk fantastisch om in een brandweerauto mee te mogen. Daar doe je het voor, voor die blije gezichten”, vertelt hij.