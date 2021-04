Het is nu stil aan het Plein, maar werk gaat snel verder

Doorn in oog Vlijmena­ren op hoek Ak­kerstraat - Plein na de zomer weggewerkt

20 juni VLIJMEN - Alle grond op de hoek Akkerstraat - Plein in Vlijmen is sinds kort in handen van LT uit Vlijmen. Het bedrijf hoopt na de bouwvakantie te beginnen met de bouw van commerciële ruimten en appartementen, laat woordvoerder Mattie van den Thillart desgevraagd weten. ,,Al zijn we wel afhankelijk van de levering van de palen.”