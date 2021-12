Het is snel gezegd, maar terugplanten bomen in Newtonlaan is nog niet zo simpel

VLIJMEN - Het terugplanten van bomen in de Newtonlaan in Vlijmen is nog niet zo gemakkelijk, ook al willen veel bewoners dat erg graag. Heusden gaat wel kijken of de mogelijkheden er zijn, maar alleen als de bomen op zo’n plek ook ‘toekomst hebben’.

Dat antwoorden burgemeester en wethouders van Heusden op vragen van Ivan van Hemert (DMP Heusden). Hij trok onlangs aan de bel naar aanleiding van onrust die was ontstaan bij bewoners van de Newtonlaan over herinrichting van hun straat. Ze maken zich zorgen over het verdwijnen van bomen en over de vervanging van struiken door gras. Dat zou slecht zijn voor de biodiversiteit en uitnodigen om van de grasveldjes hondenpoepplaatsen te maken.

Van Hemert sprak daarbij van een ‘verschraling van de groenstructuur’ in de gemeente, maar volgens het college is dat nooit een doel geweest. ,,Een goede groeninrichting staat altijd voorop, ook in de Newtonlaan.”

Oplossingen

Van Hemert drong erop aan om te kiezen voor technische oplossingen waardoor ‘een maximaal aantal nieuwe bomen’ teruggeplaatst kan worden. Heusden wijst er nu op dat in de Newtonlaan veel bomen in de straatstenen staan. Ze zijn in slechte staat en moeten daarom weg. Herplant op dezelfde manier is volgens de gemeente geen optie: de groeimogelijkheden tussen de straatstenen zijn te beperkt.

Heusden gaat nu wel kijken of nieuwe plantvakken aangelegd kunnen worden, waarbij bomen wel voluit kunnen groeien. Punt is wel dat dan beschermingswanden moeten worden gezet. Die zijn kostbaar en er blijft door die wanden minder ruimte te over om te groeien. Ook kunnen kabels en leidingen in de grond roet in het eten gooien.

Overleg

Nog een complicerende factor: er moet voldoende ruimte overblijven voor bijvoorbeeld verlichting, uitritten, trottoirs en voor parkeren. Geld is niet leidend volgens het college. Het gaat om het maken van een goed plan. ,,Waar het kan gebruiken we technische oplossingen.”

Bij de verdere uitwerking van het plan belooft het college de wensen van bewoners mee te nemen. Vanwege corona kon een geplande bijeenkomst niet doorgaan maar kregen bewoners de kans schriftelijk te reageren. Daarnaast is alsnog met een kleine delegatie bewoners gesproken in het gemeentehuis.