Het is weer raak in Waalwijk: vrachtwagenchauffeur rijdt tegen waarschuwingsbalk voor het beruchte viaduct

Sow en Quasten verlaten RKC

20 mei Sylla Sow, Paul Quasten en Mike Grim zullen volgend seizoen niet meer te zien zijn bij RKC. De eredivisionist gaat niet verder met dit drietal, waarvan het contract afliep in Waalwijk. Van Anas Tahiri was al bekend dat hij zou vertrekken. Hij staat in de belangstelling van clubs in binnen- en buitenland.