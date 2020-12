Het kan Heusden niet snel genoeg 1 april worden: ‘Bieb en Voorste Venne hoeven echt niet tot dan te wachten’

DRUNEN - De verhuizing van de bibliotheek in Drunen naar De Voorste Venne kan de meerderheid van de Heusdense politiek niet snel genoeg gaan. Hoewel het officiële verzoek is om voor 1 april met een gezamenlijke en ‘goed onderbouwde’ rapportage te komen, mag het ook gerust eerder.

Overigens is wethouder Peter van Steen niet van plan de besturen als een soort ’bullebak’ achter de vodden te zitten. Ook op een rol als ‘oliemannetje’ wil hij zich niet vastleggen.

Quote Ik ben een kameleon, als het nodig is pak ik een andere rol. Ik probeer voor elkaar te krijgen wat de politiek wil, u merkt over een paar maanden wel of dat is gelukt Peter van Steen, wethouder gemeente Heusden

Van Steen liet dat dinsdagavond weten tijdens de raadsvergadering, toen van verschillende kanten werd geopperd dat de gemeente wel wat meer regie mag nemen op dit punt. De wethouder hield het erbij dat hij ‘het juiste zou doen'. ,,Ik ben een kameleon, als het nodig is pak ik een andere rol. Ik probeer voor elkaar te krijgen wat de politiek wil, u merkt over een paar maanden wel of dat is gelukt. Het gaat om twee gesubsidieerde maar zelfstandige organisaties.”

Volledig scherm Wethouder Peter van Steen bij De Voorste Venne. © Jan Zandee Dat mag zo zijn, de Heusdense politiek wil dolgraag dat de Drunense vestiging van de bibliotheek verhuist naar multifunctioneel centrum De Voorste Venne. Dat betekent voor de laatste extra huurinkomsten en dat kan het best gebruiken. Het kan ook helpen de Voorste Venne te maken tot het ‘bruisende centrum‘ dat de raad al jaren voor ogen staat.

Vragen zijn er overigens nog genoeg. Maar wat het onderbrengen van de bibliotheek kost, of er genoeg ruimte binnen de muren van De Voorste Venne is; Van Steen laat het graag over aan de besturen.

Wel beloofde hij dat in de leegstaande aanbouw aan de Venne vóór 1 april geen onomkeerbare dingen gebeuren. Die ruimte blijft daarmee in principe beschikbaar voor een bibliotheek, ook al heeft Heusden er eigenlijk andere plannen mee. Binnenkort praat Van Steen naar aanleiding van de besluiten die dinsdag zijn genomen met beide besturen.

Akkoord met extra geld Voorste Venne

Die besluiten gaan veel verder dan een ‘zeer dringend verzoek’ snel met een rapport te komen over de huisvesting. De raad stemde in met de toekomstvisie van De Voorste Venne, waar gelijk de nodige financiën aan zijn gekoppeld: 248.000 euro voor het aanzuiveren van het negatief eigen vermogen, ontstaan onder het vorige bestuur. Verder geeft Heusden 80.000 euro als extra ‘coronasteun’ én verhoogt de jaarlijkse subsidie van 310.000 naar 330.000 euro.

Overigens vrezen Heusden Transparant en het CDA dat het onvoldoende is om ‘er iets succesvols van te maken’.

Toekomstplan bibliotheek

De raad sprak zich ook uit over het beleidsplan van de bibliotheek. Er klonken lovende woorden, maar volle tevredenheid was er niet. Naast het verzoek rond de huisvesting in De Voorste Venne, wil Heusden dat er in overleg met scholen en buurthuizen snel een plan wordt gemaakt voor een ‘fijnmazig netwerk van servicepunten en schoolbibliotheken’.