‘Het landschap in Brabant is grotendeels naar de galemiezen geholpen’

Marieke Lucas Rijneveld wint Internatio­nal Booker Prize

26 augustus LONDEN - De Nederlandse schrijver en dichter Marieke Lucas Rijneveld uit Nieuwendijk heeft de International Booker Prize in de wacht gesleept. Ze viel in de prijzen met de Engelse vertaling van haar boek De avond is ongemak (The Discomfort of Evening). Ze is “zo trots als een koe met zeven uiers”, zei ze in een videoboodschap.