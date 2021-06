Het leven in Woudrichem tijdens WO II leek gewoon door te gaan, maar schijn bedriegt

Kees (54) en Marie (50) uit Drunen zitten zondag klaar voor Nederland-Tsje­chië, maar voor wie gaan ze juichen?

25 juni DRUNEN - Wat doe je als Memphis de bal snoeihard de kruising in slingert tegen Tsjechië? Juichen natuurlijk! Of wordt dat ongemakkelijk met een Tsjechische vrouw naast je? Kees van Boxtel komt oorspronkelijk uit Geertruidenberg en woont nu al zo'n drie jaar samen met zijn vriendin Marie Simorova in Drunen. Hij is van Nederlandse komaf, zij van Tsjechische.