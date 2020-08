Het loopt nog niet storm, maar zonnepark in Waalwijk komt er

De plannen leven al lang. Bij het Ecopark aan de Gansoyensesteeg is plek voor een zonnepark van zo’n 4 hectare , met bijna 15.000 industriële zonnepanelen. Om de eerste 7200 panelen aan te leggen, zouden er zo’n vierhonderd mensen nodig zijn die in het project willen investeren. Maar de teller staat op ruim tweehonderd deelnemers.

,,We hebben die subsidie vorig jaar al aangevraagd, en die is toegekend”, aldus Pols. ,,Het was eigenlijk bedoeld als een soort achtervang, mochten we het aantal beoogde deelnemers niet halen. Daar gingen we destijds niet van uit, maar wie had ooit kunnen vermoeden dat een virus de hele wereld op zijn kop zou zetten.”