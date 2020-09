Het maakbare paradijs in het Waspikse Voedselbos, Open dag trekt ruim driehonderd bezoekers

WASPIK - Vooral veel verwondering bij de bezoekers van de open dag in het Waspikse Voedselbos. Zo’n prachtige natuur op een plek waar een half jaar geleden nog bouwland was. ,,Ongelofelijk: het lijkt wel een paradijs.”

Jos van Genugten, initiatiefnemer van het Voedselbos, is samen met zijn grote team van vrijwilligers duidelijk in zijn sas zaterdagmiddag in het nieuwe stuk natuur aan de Vrouwkensvaartsestraat. Daar heeft hij alle recht toe: ruim driehonderd geïnteresseerden laten zich verrassen door de grote variatie aan planten, bloemen en struiken waarvan de aanplant in maart van dit jaar pas is gestart.

De reacties zijn unaniem enthousiast. ,,Ik hoop dat hier vandaag een basis wordt gelegd voor betrokkenheid bij het gebied en daarmee behoud van de natuur”, vertelt Jos. ,,Dit uniek stukje natuurontwikkeling moet voedsel gaan bieden voor lichaam en geest. Dus letterlijk de vruchten plukken, maar ook ruimte voor bezinning en rust in deze jachtige samenleving.”

Zeven activiteiten, zeven locaties

De bezoekers wandelen rustig rond, door de ruime opzet van het terrein en de vaste looproute helemaal coronaproof. Op zeven vaste locaties zijn er activiteiten op het gebied van proeven, filosofie, natuurbeheer en creativiteit. Opvallend veel gezinnen tonen interesse in het Voedselbos; zij strijken aan het einde massaal neer aan de knutseltafel op de verven en kunstige takken te maken.

De Waspikse vriendinnen Maja de Cloe (65) en Conny Ruitenberg (69) hebben daar geen tijd voor; zij buigen zich over de natuurquiz waarvan de antwoorden zich verspreid over het Voedselbos bevinden en over de ‘raad de vogel quiz’. ,,Het Voedselbos ligt in onze achtertuin”, vertelt Conny. ,,Het is prachtig geworden en zal alleen nog maar mooier worden. Ik denk dat de grootste uitdaging zit in het behouden van de groep vrijwilligers om het gebied netjes te houden. Als dat lukt dan zullen de generaties na ons hier nog veel plezier aan beleven.”

‘Door de mens gemaakt paradijs’

Die mening is ook Harry Caarls (68) toegedaan. Hij is speciaal met de fiets vanuit Den Bosch naar Waspik gekomen om te kijken hoe het jonge bos er uit ziet. ,,Ik was onlangs in de Alpen en dan voel je je als mens erg nietig. Het klinkt raar, maar dat heb ik op deze plek ook. Het is natuurlijk een klein terrein, maar ik ben erg onder de indruk van hoe alles hier nu al groeit en bloeit. Het oogt als een door de mens gemaakt paradijs, maar waar de natuur zijn eigen plan trekt. Het holisme ten top. Ik ben erg benieuwd hoe het Voedselbos zich de komende jaren gaat ontwikkelen. Ik kom hier zeker vaker terug.”

Volledig scherm Mirjam Dirkx vertelt spannende natuurverhalen onder muzikale begeleiding. © Marcel Donks

Volledig scherm In de stand van Agrarische Natuur Vereniging Slagenland kregen mensen van Jos de Bont (rechts) en Ria Boons uitleg over natuurbeheer, maar ook over producten waarin bekende grondstoffen worden gebruikt. © Marcel Donks

Volledig scherm Onder de grote treurwilg konden mensen proeven van wat er nu al uit het Voedselbos is geoogst. Op de voorgrond vrijwilliger Geertje Naalden. © Marcel Donks

Volledig scherm Een mooi pad leidt bezoekers door het Waspikse Voedselbos. Onderweg komen zij langs kraampjes waar veel te zien en te doen is. © Marcel Donks