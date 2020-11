Het najaar is zó zacht ... en de natuur lijdt in stilte

Sint Jan in Waalwijk is er vroeg bij met kerststal: 'Behoefte aan kerstsfeer in deze onzekere tijd’

26 november WAALWIJK - De kerststal in de Sint Jan in Waalwijk is nu al te bewonderen. Dat is opvallend vroeg, want voorgaande jaren werd deze zo’n twee weken voor kerstmis opgebouwd. De Vrienden van Sint Jan de Doper wilden dit keer niet zo lang wachten.