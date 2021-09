Het Parelplein: lang naartoe geleefd, maar nu officieel geopend

Is gewelf Heusden onderdeel van vluchtweg uit kasteel? ‘Ik denk eerder aan een soort sloot, een riool’

21 september HEUSDEN - Opnieuw is bij werkzaamheden rond de Catharinakerk en de oude burcht in Heusden een oude muur blootgelegd, dit keer mét een stuk van een gewelf. Mogelijk stroomde daar in vroeger eeuwen een watergang onderdoor, die in verbinding stond met de Vismarkt.