Het Sinterklaashuis in Waalwijk in het teken van de verloren schoenen van de Sint

Vanaf 19 november tot en met 1 december kunnen kinderen met hun ouders of grootouders een bezoek brengen aan de Sint, op woensdag- en vrijdagmiddag en in het weekend. De rest van de week is gereserveerd voor scholen. Mart van Herwijnen, een van de organisatoren, heet de bezoekers welkom en checkt of ze een ticket bij hebben. “ De ticketverkoop voor de toegang tot het huis is nodig zodat wij weten hoeveel bezoekers we kunnen verwachten. Dit heeft alles te maken met de planning van ons programma”, zegt hij.

Thema

“In het huis van Sinterklaas nemen de rondleidpieten de bezoekers, in groepen van ongeveer 30 personen, mee door 4 verschillende kamers. In de eerste kamer, Het Schoenenatelier, maken de kinderen een strik voor op de Sint zijn schoenen. In de tweede kamer is een puzzel escape room waar kinderen kunnen puzzelen en cijfers moeten zoeken om naar de volgende kamer te kunnen. Daar aangekomen wordt gevraagd of ze de Pieten willen helpen met het rondbrengen van cadeaus. Als laatste bezoeken ze de Sint in zijn werkkamer”, vertelt Antonet van Caulil, mede organisator. “Dit jaar is het thema Schoenen want Sint is zijn schoenen verloren. Voor de realisatie van dit thema hebben we veel medewerking gekregen van het Schoenenmuseum. Je ziet ook in de wensboom hangen”.

Volledig scherm Het zoeken naar nummers aan de schoenen in de puzzel escpae room © Jeannette Trum

Moeilijke periode

Iets nieuws dit jaar is de wensboom. Voor van Caulil is hiermee haar wens al uitgekomen, vervolgt ze. “Toen we in januari van start gingen met de organisatie was dit een van de punten waar ik me hard voor gemaakt heb. De bedoeling is dat de wensen niet bestaan uit het vragen van cadeaus maar om extra aandacht voor kinderen die het wat minder hebben of door een moeilijke periode heen gaan. Degene met de mooiste wens krijgt in ieder geval samen met het gezin een speciale ontmoeting met Sinterklaas. De winnaar zal in de loop van deze week bekendgemaakt worden. En, er zijn nog tickets verkrijgbaar”

Volledig scherm Sint zwaait kinderen uit in zijn werkkamer in het Sinterklaashuis © Jeannette Trum

Aankleding

Samen met van Herwijnen, Jan de Laat en Pieter van den Broek stuurt Caulil een groep van 150 Pieten, 9 Sinterklazen en 45 vrijwilligers aan. Ieder heeft zijn eigen taak waaronder het zoeken van sponsoren. Voor de organisatie zijn ze afhankelijk van sponsoren en vrijwilligers. Diverse scholen leveren Zwarte Pieten zoals de Overlaet, het van Haestrechtcollege, Koning Willen 1 College en de Rooi Pannen. Deze laatste heeft ook de aankleding van een van de kamers voor hun rekening genomen.