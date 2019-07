Het was even doorzetten, maar Yaël (11) uit Vlijmen heeft Vierdaagsekruisje binnen

Genieten van de afleiding

De beruchte Zevenheuvelenweg die traditiegetrouw belopen wordt op de derde dag viel haar wat zwaar. ,,Het was niet alleen heuvel op, heuvel af maar ook nog best warm. Op tijd rusten, genieten van de afleiding om je heen en de ene voor de andere voet blijven zitten is wel de beste remedie tegen een zware dag”, legt de jonge wandelaarster uit. Ook het vroege opstaan viel de eerste dag een beetje tegen. ,,Gelukkig was dat op dag twee al verdwenen omdat ik toen in het ritme zat van vroeg slapen en opstaan.”

Even doorzetten

De laatste dag was even doorzetten, maar toen ze zonder blaren over de finish kwam was ze trotser dan trots. ,,De laatste dag was ook de leukste omdat ik na zoveel kilometers het kruisje kreeg. Ik fantaseerde daar natuurlijk al een hele tijd over en het is bijzonder om dan eindelijk over de finish te komen en het Vierdaagsekruisje te krijgen.” Yaël is na haar eerste deelname nog meer besmet geraakt met het Vierdaagsevirus. ,,Ik weet nu al dat ik ‘m volgend jaar weer ga lopen.”