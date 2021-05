‘Het Woudrichem van toen zag er niet uit’; stadsherstel kwam 50 jaar geleden in een stroomversnelling

video RKC’er Van der Venne: ‘We moesten een tandje bijschake­len en dat hebben we fantas­tisch gedaan’

13 mei De ontlading was uiteraard groot bij de RKC’ers toen het laatste fluitsignaal klonk in de wedstrijd tegen FC Twente. ,,Het is fantastisch natuurlijk. We hebben veerkracht getoond en nu is het zo goed als zeker dat we volgend jaar ook eredivisie spelen", zegt Richard van der Venne.