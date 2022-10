Heusden aarzelt over kiss & ride-strook bij school Vlijmen

Eerst eens goed kijken

Maar de gemeente aarzelt. In de eerste plaats omdat zo'n zone niet geschikt zou zijn voor kleuters, omdat zij nog niet zelfstandig in- en uit kunnen stappen en naar school lopen. Het college vindt dat per locatie moet worden gekeken hoeveel ouders er gebruik van maken, of er voldoende ruimte is en hoe groot ‘de bereidheid is de maatregel na te leven'.