Heusden baalt maar wil door met de GOL. ‘Dus’ komt er extra geld

Afblazen of aanpassen

‘Balen en nog eens balen’ heeft alles te maken met de oplopende kosten: in juni 2018 was het nog zo'n 102 miljoen; inmiddels gaat het om 128 miljoen euro. Heusden en Waalwijk betalen elk ruim 30 miljoen, de provincie de rest. En misschien is het einde nog niet in zicht. Want de Raad van State heeft nog steeds geen uitspraak gedaan over het GOL en de ingediende bezwaren. En als die uitspraak na 1 september komt, lopen de kosten opnieuw op. Nog los van de mogelijkheid dat er een streep gaat door de plannen of een deel ervan.