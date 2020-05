'Heusden, bel gewoon aan bij ouderen'

VLIJMEN - Doet Heusden er wel alles aan om de 'onzichtbare groep' van ouderen te bereiken om te informeren hoe het me gaat in deze coronatijd. Die vraag werpt Heusden één op. Waarom kiest Heusden niet voor een directe benadering als bellen of persoonlijk langs gaan?

Alle zelfstandig wonende 70-plussers in de gemeente Heusden krijgen als het goed is volgende week brief in de bus. Daarin wordt gevraagd hoe het met ze gaat. Met het verzoek te reageren als het niet goed gaat of als ze hulp nodig hebben. ,,Maar als het goed gaat, willen we dat op zich graag horen", aldus een woordvoerder van de gemeente.

In beeld

Heusden denkt dat veel ouderen al in beeld zijn. Niet alleen bij de gemeenten, maar ook bij familie, vrienden, kennissen, buren. Ook Heusden Helpt, waarbinnen een aantal organisaties en instellingen uit de gemeente samenwerkt, biedt hulp. ,,Maar we denken dat er ook mensen zijn die niet in beeld komen en daardoor geen hulp krijgen."

Dat laatste vermoedt Rob Klerks, fractie-ondersteuner van Heusden één ook. Hij heeft vragen gesteld aan burgemeester en wethouders over de manier waarop Heusden de kwetsbare doelgroep van ouderen benadert. Alleen een brief schrijven is volgens de partij niet genoeg, omdat dan nog steeds mensen onzichtbaar blijven. ,,Juist wie niet reageert, wil je bereiken."

Initiatieven

Klerks wijst op initiatieven die andere gemeenten maar ook woningcorporaties zoals Woonveste nemen om mensen te benaderen. Als voorbeelden noemt Klerks het opbellen van mensen of zelfs thuis aanbellen. Manieren die volgens hem efficiënter zijn.

Mocht een dergelijke benadering niet helemaal stroken met bijvoorbeeld de privacywetgeving, dan vindt Klerks dat in tijden van crisis best een uitzondering gemaakt kan worden. ,,Het gaat toch alleen om de vraag hoe het met iemand gaat en of de mensen hulp nodig hebben?"

Quote En wat doen we met ouderen die niet reageren op de brief Rob Klerks, fractie-ondersteuner Heusden één

Klerks wil weten waarom Heusden niet kiest voor dergelijke methoden. ,,En wat doen we met ouderen die niet reageren op de brief? Welke afwegingen spelen daarbij een rol?"