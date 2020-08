Heusden betaalt mee aan kledingbon voor kinderen uit arme gezinnen

Koninklij­ke lof voor Arno van Oversteeg, dankzij inzet voor muziek

20 augustus WAALWIJK - Arno van Oversteeg (56) uit Sprang-Capelle mag zich voortaan Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Hij ontving de koninklijke onderscheiding maandagavond uit handen van burgemeester Nol Kleijngeld van de gemeente Waalwijk, in zalencentrum Zidewinde in Sprang-Capelle.