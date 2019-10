Heusden biedt mensen met huurachterstand bij Woonveste hulp

Alle mensen die een woning huren van Woonveste en minstens een maand achter lopen met hun huur, worden benaderd via de gemeente Heusden. Heusden wil hen hulp aanbieden dor bij ze op bezoek te gaan en te kijken wat nodig is om te voorkomen dat schulden oplopen. De gemeente hoopt zo huisuitzettingen te voorkomen.

Het is onderdeel van een proef waarbij Heusden probeert om eerder in beeld te krijgen wie schulden heeft of die dreigt te krijgen. Want (dreigende) schulden zijn volgens de gemeente vaak een voorbode van grotere problemen, die lang kunnen duren en ook hun weerslag kunnen hebben op bijvoorbeeld kinderen. Hoe eerder mensen met schulden worden geholpen, des te lager zijn de kosten die daarmee gemoeid zijn, redeneert de gemeente. ,,We willen erger voorkomen.”