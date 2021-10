Heusden binnenkort aan de glasvezel. Met dank aan Altena

HEUSDEN - Glasvezel. Het is al lang een hot item in Heusden. Deze week is weer een belangrijke stap gezet om het snelle netwerk uit te breiden. En dat dit mogelijk is, is mede te danken aan de gemeente Altena.

Want er wordt een verbinding gelegd met het netwerk in Altena. Kortom: Altena brengt het ‘licht’ naar Heusden.

En deze aansluiting mag niet onopgemerkt blijven, bedacht Delta Fiber Netwerk (DFN), de aanlegger van het netwerk. Het is daarom dat een beperkt gezelschap zich in de stromende regen aan de zuidkant van de Heusdense brug verzamelt. Om te vieren dat het ‘licht’ - hiermee worden signalen via de vezel over grote afstanden vervoerd - van Altena naar Heusden wordt gebracht. En om er getuige van te zijn hoe de wethouders Kees van Bokhoven van Heusden en Roland van Vugt van Altena dit doen door de twee kabeleinden aan elkaar te koppelen.

114 kilometer

De brug speelt hierbij een belangrijke rol. Want bij de bouw ervan is een buis aangelegd voor kabels en leidingen. Die biedt ruimte voor het glasvezelsignaal. Het ‘licht’ dat door de brug over de Bergsche Maas komt, gaat de locaties voeden in Haarsteeg, Nieuwkuijk, Oudheusden en Elshout. In deze twee laatste dorpen is aannemer Spitters al aan het graven. In totaal moet volgens Ben Zalmstra 114 kilometer gegraven worden en gaat het om 5160 aansluitingen.

Als alles meezit, zo vertelde directeur Jos van der Klauw van DFN, kunnen rond Sinterklaas de bewoners van de kleine kernen van het snelle netwerk genieten. Hij memoreerde de lange voorgeschiedenis van het project. ,,Het belangrijkste is dat het netwerk er nu komt.”

Zorg

De coronatijd heeft volgens hem aangetoond hoe cruciaal een snel netwerk is. Wethouder Van Bokhoven kon dat alleen maar onderstrepen. ,,De kleine kernen waren voor ons onderwerp van zorg.” Hoewel er, zo zei hij met een glimlach, soms wat meewarig gekeken wordt naar wat van ‘over de Maas komt’, is hij nu toch wel content. Hij is eveneens tevreden met het tempo waarmee de aanleg van het glasvezelnetwerk in zijn gemeente nu zijn beslag krijgt.

Wethouder Van Vugt: ,,De brug ervaren wij steeds meer als een knelpunt vanwege de filevorming. Nu is het een mooi doorgeefluik voor de glasvezel.”