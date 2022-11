Heusden blij met cijfers, maar zorgen om eenzamen en mantelzorgers worden bepaald niet minder

Waalwijker (24) zette twee meisjes van 10 aan tot het maken van kinderpor­no: ‘Ik was niet stabiel in die tijd’

BREDA – De 24-jarige Michel T. uit Waalwijk liet twee jaar geleden twee 10-jarige meisjes, die hij had leren kennen via een computergame voor kinderen, seksuele handelingen met elkaar uitvoeren. De filmpjes en foto’s ervan stuurden ze naar hem. Tegen de man is vrijdag bij de rechtbank in Breda drie jaar cel geëist.

26 november