Heusden bouwt in volle vaart door

Hartstikke blij met de stembusdub­bel­dek­ker

17:00 De toer langs de stembureaus begint bij het Aalburgse gemeentehuis in Wijk en Aalburg. Daar kun je zelfs op twee manieren stemmen, in het echt voor de raad Altena en bij wijze van proef bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Op straffe van excommunicatie door persvoorlichting willen de mensen van BZ niks zeggen. Maar meedoen aan de test mag wel. Die komt erop neer dat je dat je geen stembiljet krijgt met alle partijen, maar per partij een biljet. Dan hoef je alleen je kandidaat in te vullen. Naar verluidt - het komt heus niet van de BZ’ers - kun je zo de foutmarge beperken en telt het makkelijker ...