Heusden denkt aan zorgappartementen in Oudheusden, maar dan wel voor huurders

OUDHEUSDEN - Zorgwoningen in de sociale huursector. De kans is groot dat die gaan verrijzen op het braakliggende Heverslo-terrein in Oudheusden. Woonveste gaat in opdracht van de gemeente Heusden onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. De woningcorporatie trekt daarbij samen op met zorginstelling Mijzo.

Jaren geleden al werd de omgeving van de Kasteellaan in Oudheusden aangewezen als een plek voor ‘een zorgvoorziening’. Dat zou goed passen in het streven om allerlei voorzieningen rond de Kasteellaan samen te brengen. Even is zelfs geopperd om woonzorgcomplex Sint Antonius vanuit de vesting naar Oudheusden te verhuizen, maar zover is het nooit gekomen.

Begeleiding

Nu gaat er dan mogelijk toch iets gebeuren. Heusden denkt aan een combinatie van sociale huur- en zorgwoningen. Bedoeld voor mensen die niet langer helemaal zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, maar ook nog niet naar een verpleeghuis hoeven. Volgens wethouder Mart van der Poel zal sprake zijn van een vorm van begeleiding en is, als de plannen doorgaan, een indicatie nodig.

Heusden kiest bewust niet voor koopwoningen op de plaats van Heverslo. Dat zou financieel wel meer opleveren, maar juist de behoefte een huurwoningen voor mensen met niet zo'n hoog inkomen is groot. Ook aan zorgwoningen is grote behoefte. Op Heverslo zouden die twee gecombineerd kunnen worden.

Aantal

Hoeveel zorgappartementen er eventueel komen, is nog onduidelijk. Heusden stelt dat er plaats is voor maximaal vijftig, maar een aantal tussen 25 en 30 is volgens Van der Poel reëler. Maar dat zijn allemaal vragen die in het onderzoek door Woonveste beantwoord moeten worden.

Omwonenden zijn via een brief geïnformeerd. Woonveste moet de buurtbewoners en de bedrijven in de omgeving nog apart informeren en betrekken bij het onderzoek.

Al veel plannen gepasseerd

Het Heverslo-terrein aan de Herptseweg ligt al jaren braak. Heusden kocht het in 2009, inclusief het bedrijfsverzamelgebouw dat in 2011 is gesloopt. De bedoeling was toen nog om de grond te betrekken bij een facelift van de Kasteellaan en omgeving, onderdeel van Hart voor Oudheusden. Maar dat liep anders.

In 2012 dacht de gemeente aan een combinatie van ‘groen’, ‘openheid’ en ‘herinnering aan het verleden’. Van zo’n sociaal-culturele invulling, samen met een opknapbeurt voor de eeuwenoude begraafplaats en aandacht voor archeologische vondsten kwam het echter nooit. Heverslo was ook even in beeld als voor de nieuwbouw van de twee basisscholen in Oudheusden. Maar die krijgen een nieuw gebouw op hun huidige plaats.