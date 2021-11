Heusden denkt dit jaar zo'n 2,6 miljoen over te houden

Toen Heusden eerder dit jaar de tussenbalans opmaakte, leek de gemeente nog af te stevenen op een tekort van zo’n twee ton. Het verschil is vooral te danken aan de ruim 2,8 miljoen euro die Heusden dit jaar extra krijgt uit het Gemeentefonds. Dat het kabinet met extra geld over de brug zou komen zat al wel in het vat, nu is dus ook de hoogte van het bedrag bekend.

In de spaarpot

Wethouder Mart van der Poel (financiën) merkt wel op dat het in principe incidenteel geld is, eenmalig dus, waarmee Heusden dit jaar niet veel meer kan. Het overschot gaat dan ook naar de algemene reserve, de spaarpot van de gemeente. Op zich is die spaarpot prima gevuld, aldus Van der Poel. Er zou eind dit jaar naar verwachting al zo’n 23,8 miljoen in die reserve zitten. ,,We weten echter dat we nog geld moeten gaan uitgeven, bijvoorbeeld voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). Maar het geld dat we nu overhouden, maakt het in de toekomst wel gemakkelijker om geld uit te geven.”