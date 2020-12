Heusden doet beroep op inwoners: hou je aan de regels

Druk op de zorg

Locoburgemeester Kees van Bokhoven wijst nog op de lokale campagne ‘Hoe corona ons leven op zijn kop zette'. Daarin vertellen Heusdenaren over de manieren waarop corona hen heeft geraakt. ,,Over ziek geworden of overleden familieleden, over hun bedrijf dat het heel moeilijk kreeg of over de lange uren die personeel maakt in het ziekenhuis of verzorgingstehuis. Ik hoop dat we er samen voor kunnen zorgen dat we begin 2021 niet opnieuw zulke filmpjes hoeven te zien.”