Heusden draagt Stadhuisramp in zijn dna mee, Geke van de Merwe-Wouters schreef boek

Sinter­klaas logeert vanaf 18 november weer in Waalwijk

12:04 WAALWIJK - Een dag na zijn intocht in Waalwijk neemt Sinterklaas weer zijn intrek in het Huis van Sinterklaas in Waalwijk. Van 18 november tot en met 1 december woont Sinterklaas in het voormalige gemeentehuis aan het Raadhuisplein.