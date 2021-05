Heusden één schrikt van prijskaartje lokale omroep; ‘kunnen we nog kiezen?’

VLIJMEN - Is de teerling geworpen, of heeft Heusden nog een keuze? En dan met name over de vraag met wie lokale omroep HTR gaat samenwerken: met het ‘Bossche’ DTV, of met Langstraat Media. Dat wil politieke partij Heusden één weten. Want financieel lijkt het nogal wat uit te maken.

HTR zelf heeft de keuze al lang gemaakt: samenwerking met de oosterburen van DTV. Dennis Münninghoff, de kersverse voorzitter van HTR maakte dat onlangs in deze krant nog eens duidelijk. ,,HTR is volop in gesprek over de integratie binnen Streekomroep ‘s-Hertogenbosch en omgeving. Het is een van mijn taken dat proces te begeleiden”, stelde Münninghoff.

Geschrokken

HTR heeft onlangs de gemeenteraad bijgepraat over de ontwikkelingen in de wereld van de lokale omroepen, die regionaal moeten gaan samenwerken om zo professioneler te worden. Dat proces wordt vanuit het Rijk gestimuleerd. In die bijpraatsessie heeft HTR duidelijk gemaakt vanaf volgend jaar flink meer geld nodig te hebben dan de 25.000 euro die het nu van Heusden krijgt. Voor volgend jaar gaat om 75.000 euro extra, voor vijf dagen nieuws op televisie. Voor zeven dagen vraagt HTR 125.000 euro. Geld dat nodig zou zijn voor de verdere professionalisering.

Heusden één is blijkbaar nogal geschrokken van die bedragen. Fractievoorzitter Hannie van den Dungen vraagt zich nu af of HTR ook zou kunnen samenwerken met Langstraat Media, de lokale omroep van Waalwijk, Loon op Zand en Dongen. Die wil namelijk dolgraag een streekomroep in De Langstraat vormen, samen met HTR.

Goedkoper

En wat blijkt uit een brief van begin deze maand: Langstraat media zegt het een stukgoedkoper te kunnen doen en tóch kwaliteit te kunnen leveren. De bedragen die Langstraat media noemt zijn 30.000 tot 50.000 euro per jaar lager. ,,Is er nog een keuze te maken?", vraagt Van den Dungen nu aan burgemeester en wethouders van Heusden. Ze wijst er daarbij op dat dat in het verleden werd gezegd dat een streekomroep voor de drie Langstraatgemeenten niet levensvatbaar zou zijn. Heusden één wil weten of het college al een mening heeft over de toekomstplannen van HTR.

Het Commissariaat voor de Media gaf HTR in 2019 zendvergunning tot 25 augustus 2023, als lokale omroep voor Heusden. Dat was overeenkomstig het advies van B en W van Heusden. Langstraat Media wilde toen ook graag in Heusden aan de slag, om samen met HTR een streekomroep te vormen.