Heusden ‘eist’ veranderingen bij bibliotheek

Discussie over uitbrei­ding gemeente­huis Altena

0:04 ALMKERK - Is het nu wel of niet noodzakelijk het gemeentehuis uit te breiden. Het houdt de politiek in Altena volop bezig. Uitgebreid werd het dinsdag door de raad over gesproken tijdens de algemene beschouwing naar aanleiding van de Kadernota 2020 waarin het college van B en W de plannen en voorstellen voor komend jaar voorlegt om die vervolgens op te nemen in de later dit jaar vast te stellen begroting.