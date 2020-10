Heusden en parkeerverboden tijdens de kermis, geen gelukkige combinatie

VLIJMEN - ‘Een ezel stoot zich zich in ‘t gemeen, niet tweemaal aan dezelfde steen’. Maar in Heusden is het nu al drie keer gebeurd, aldus raadslid Jan Kleian. Hij hoopt van ganser harte dat volgend jaar met de parkeerverboden in de Julianastraat en omgeving rond de kermis, géén fouten worden gemaakt. ,,Dat zou in en in triest zijn.”