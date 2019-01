Heusden en Waalwijk hijsen Regenboogvlag na beroering over ‘Nashville-verklaring’

VLIJMEN/WAALWIJK - Bij de gemeentehuizen in Vlijmen (gemeente Heusden) en Waalwijk wappert dinsdag de Regenboogvlag, naar aanleiding van de commotie rond de zogeheten Nashville-verklaring. In de nieuwe gemeente Altena, dat nog geen dagelijks bestuur heeft, is de vlag niet gehesen.

Het college van burgemeester en wethouders van Heusden besloten de vlag, een symbool voor de lhbt-gemeenschap, te hijsen vanwege ‘de beroering’ die is ontstaan rond de Nederlandse vertaling van de zogeheten Nashville-verklaring rond homoseksualiteit en transgenders.

Deze ‘antihomo-verklaring’ is ondertekend door zo'n tweehonderd predikanten uit de orthodox-protestantse hoek.

B & W van Heusden vinden de verklaring niet passen bij waar Heusden voor staat, licht een woordvoerder toe. ,,’Samen thuis in Heusden’ is de titel van de toekomstvisie, die onze inwoners vorig jaar schreven. Samen thuis ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, religie of geaardheid. Uit de beroering over de ‘Nashville verklaring’, blijkt dat dit helaas geen vanzelfsprekendheid is, zelfs niet in Nederland”, staat op de Facebookpagina van Heusden te lezen.

Niet over één nacht ijs

Of álle Heusdense collegeleden de Nederlandse Nashvilleverklaring hebben gelezen weet de woordvoerder niet. ,,Burgemeester Willemijn van Hees in elk geval wel. We hebben er bewust een nachtje over geslapen voor we een besluit namen. We wilden niet ‘uit de heup schieten’ door alleen te reageren op basis van de commotie, maar we wilden weten wat in de verklaring staat.” Dinsdagochtend in de collegevergadering is vervolgens besloten de Regenboogvlag te hijsen.

Quote De maatschap­pe­lij­ke beroering laat zien dat velen door de verklaring zijn geraakt Woordvoerder gemeente Heusden

Heusden wil er zijn ‘voor alle 43.000 Heusdenaren’, aldus de woordvoerder. Ook voor wie wellicht achter de verklaring staat? ,,Ja, ook daar hebben we respect voor. Iedereen heeft recht op zijn of haar eigen overtuiging, zolang het de ander niet schaadt. De grenzen daarbij zijn weliswaar ruim, maar de maatschappelijke beroering laat zien dat velen door de verklaring zijn geraakt.”

De vlag hangt alleen in Vlijmen, niet bij het gemeentehuis in Drunen. Simpelweg omdat Heusden maar één regenboogvlag heeft. De Regenboogvlag staat symbool voor de lhbt-gemeenschap (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders).

Waalwijk

Volledig scherm De Regenboogvlag bij het gemeentehuis in Waalwijk. © Gemeente Waalwijk Het college van Waalwijk liet later op dinsdag weten zich ‘met overtuiging aan te sluiten bij de initiatieven van andere gemeenten om de regenboogvlag te hijsen. Die staat symbool voor tolerantie en gelijke rechten, ongeacht je seksuele voorkeur", aldus het college.

,,Wat ze ook ‘verklaren', in Waalwijk is er plek voor iedereen, mag je zijn wie je bent en houden van wie je wilt. Daar waar de acceptatie van homoseksuelen en transgenders in onze ogen vanzelfsprekend hoort te zijn, werpt deze verklaring ons terug in de tijd door de huwelijksrechten van homo’s te weerspreken en homoseksualiteit en transgenderisme als een ziekte te bestempelen", stelt het college.

Altena

Bij gemeentehuis van de nieuwe gemeente Altena in Almkerk, hangt de vlag niet. ,,We hebben nog geen college", luidt een deel van de verklaring van een woordvoerster. ,,De waarnemend burgemeester en de secretaris handelen de lopende dingen af.”