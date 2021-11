Heusden en Waalwijk wijzen nog eens op de coronaregels rond carnavalsfeesten in de horeca

VLIJMEN/WAALWIJK - Heusden vraagt horeca-ondernemers en carnavalsverenigingen niet om 11-11 activiteiten af te gelasten of in te krimpen. ,,Wel adviseren we organisatoren om duidelijk te communiceren dat een coronacheck vereist is.” Waalwijk is niet actief in gesprek met verenigingen, maar gaat er vanuit dat ze zich aan de regels houden.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Heusden werd, voor zover de gemeente kon zien, niet bij alle aankondigingen van carnavalsfestiviteiten voor komend weekend gecommuniceerd dat een coronatoegangsbewijs verplicht is. ,,Vandaar dat we daar nog eens op hebben gewezen in de gesprekken die we met de horeca hebben. Gesprekken over tips en adviezen die we overigens de gehele coronaperiode al hebben gevoerd.”

Boerenverstand

In Heusden worden voor zover bij de woordvoerder bekend geen carnavalsactiviteiten georganiseerd die vergunning- of meldingsplichtig zijn. De geplande activiteiten in onder meer Drunen, Vlijmen, Haarsteeg en Herpt kunnen gewoon gehouden worden op basis van de bestaande horecavergunningen. ,,Wel moeten de zaken zich aan de coronaregels houden.”

Heusden voert niet een heel actief controlebeleid om te kijken of de horeca de regels naleeft. ,,Wel houden we steekproefsgewijs toezicht. We houden ons aan de regels en richtlijnen van de rijksoverheid en de veiligheidsregio. En we gaan er vanuit dat ondernemers én inwoners hun verantwoordelijkheid nemen en hun boerenverstand gebruiken.”

Op verschillende plaatsen in Nederland gaat grootschalige carnavalsevenementen, los van activiteiten in horecazaken, vanwege het oplaaiende coronavirus niet door.

Waalwijk

Waalwijk is niet actief in gesprek met carnavalsverenigingen, laat een woordvoerster desgevraagd weten. De gemeente is zich wel ‘zeer bewust’ van de oplopende besmettingscijfers en haar verantwoordelijkheid hierin. ,,We hebben in coronatijd geleerd sportwedstrijden, festivals en andere evenementen goed en verantwoord te organiseren.”

Zo kijkt Waalwijk ook tegen de 11-11 vieringen aan. ,,Die worden kleinschaliger en moeten volgens de landelijke regels georganiseerd worden. Dus zowel binnen als buiten alleen toegang met een geldig QR-bewijs en met een maximum van 75 procent van de totale bezoekerscapaciteit. En de horeca moet om 24.00 uur sluiten.”