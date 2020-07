Heusden gaat actieve jeugd belonen met een lintje

Het regent diploma's, (bijna) iedereen geslaagd: 'Leerlingen zijn niet gematst’

11:58 DE LANGSTRAAT/ALTENA - Opvallende scores dit jaar bij middelbare scholen in de regio. Bij zeven van de tien scholen in De Langstraat en Altena is dit schooljaar zonder centraal eindexamen geen énkele leerling gezakt. ,,Nee, we hebben echt niemand gematst.”