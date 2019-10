Heusden gaat minder aan subsidies uitgeven

Dolf Jansen treedt op met tolk voor doven en slechtho­ren­den in Theater De Leest in Waalwijk

10:34 WAALWIJK - Cabaretier Dolf Jansen staat woensdag 30 oktober op de planken in Theater De Leest in Waalwijk samen met een tolk voor doven en slechthorenden. Jansen speelt zijn voorstelling ‘Oudejaars 2019’. Volgens Janneke van Berkel van De Leest is het de eerste keer dat er in het Waalwijkse theater een tolk met gebarentaal tijdens een voorstelling op het toneel staat.