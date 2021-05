Heusden gaat vaart maken met zon-op-dak bij bedrijven en ondernemers werk uit handen nemen

Prachtige visies, geweldige ambities en mooie woorden genoeg over duurzaamheid en duurzame energie, stelt wethouder Thom Blankers. ,,Maar we moeten ook concreet aan de slag.” Niet dat er wat betreft zon-op-dak in Heusden nog niets is gebeurd. ,,Maar het moet beter.”

Aanhikken tegen aanleg

Blankers merkt dat bedrijven soms aanhikken tegen de aanleg van zonnepanelen. ,,Soms zijn daken ongeschikt, daar kunnen wij natuurlijk niets aan veranderen. Maar ondernemers kunnen ook opzien tegen de rompslomp, tegen alle regeltjes en het uitzoekwerk. En bedrijven kunnen angstig zijn voor de vele nieuwe bedrijven in de markt, waaronder ‘cowboys’. Aan die bezwaren kunnen we wel wat doen.”

En dat is waar de term ‘ontzorgen’ om de hoek komt kijken. ,,Van aanvraag tot aanleg”, is de slogan van Blankers. Het komt erop neer dat bedrijven die wel wat zien in zon-op-dak, contact kunnen opnemen via ondernemers@heusden.nl of direct kunnen bellen met Manon Elsevier uit Herpt. Zij runt adviesbureau Green Desk en komt bij de ondernemers langs om alle ins en outs te bespreken, desgewenst een plan te maken en de uitvoering helemaal te begeleiden; dus inclusief de aanvraag van subsidies en het plaatsen van de panelen.

Proefproject bij Versteeg

Elsevier benadrukt dat ze onafhankelijke adviezen geeft, die worden betaald vanuit de Stichting Ondernemend Heusden Duurzaam, een ‘Green Deal’-samenwerking tussen gemeente, ZLTO, Heusdens Bedrijven Platform en Stichting Parkmanagement Heusden.

Het bedrijf VPT Versteeg uit Heusden, van Arnold Versteeg, diende als een soort ‘proefkonijn’. Samen met Elsevier is een plan gemaakt voor 1.300 zonnepanelen op het dak van zijn bedrijf. Versteeg: ,,Alle facetten kwamen daarbij aan bod, zo hebben we kunnen ervaren wat er allemaal bij komt kijken.”

‘Altijd wel een oplossing’

Versteeg hoopt dat veel bedrijven de stap nemen. Voorwaarde is wel dat ze een redelijke oppervlakte aan dak hebben. Heusden hanteert minimaal 500 vierkante meter, maar Versteeg heeft het over ‘een paar honderd meter’. ,,Want elk dak is anders, er is altijd maatwerk nodig, er kan vaak wel een oplossing worden gevonden.”

De gemeente heeft een subsidiepotje om het project via onder meer de advisering door Elsevier op gang te helpen. De aanleg van de panelen betalen de ondernemers zelf, die daarvoor wel SDE-subsidie kunnen aanvragen. De bedoeling is dat ondernemers een klein deel van de opbrengst storten in een soort fonds, voor steun aan nieuwe zon-op-dakprojecten in Heusden. Hoe dat precies vorm gaat krijgen, is nog niet helemaal duidelijk.

Quote Bedrijven moeten zich niet rijk rekenen. De terugver­dien­tijd is eerder twintig dan tien jaar Arnold Versteeg, VPT Versteeg

Versteeg heeft in elk geval geleerd dat bedrijven zich niet meteen rijk moeten rekenen. ,,De terugverdientijd is soms langer dan tien jaar. Je hebt vaak nog bijkomende kosten als nieuwe dakbedekking, het eventueel versterken van je dak, elektro-aansluitingen et cetera. Maar dat zoekt Manon Elsevier allemaal uit, zij kent de wegen.”

Netcapaciteit

Iets anders om rekening mee te houden: de soms beperkte capaciteit van het stroomnetwerk van Enexis. Bedrijven die alle door zonnepanelen opgewekte energie zelf gebruiken, hebben daar volgens Versteeg geen last van. ,,Maar als je zelf niet veel gebruikt en stroom teruglevert, dan is de vraag of het net het wel aankan.”

Dat kan leiden tot heel vervelende situaties. ,,Er zijn ook in Heusden bedrijven die heel veel geld hebben geïnvesteerd in de aanleg van zonnepanelen, maar nu niet kunnen aansluiten omdat het net is overbelast. Dat is schrijnend”, stelt wethouder Blankers. Versteeg: ,,Met onze werkwijze willen we dit soort situaties graag voorkomen.”