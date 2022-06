Heusden gaat vastgoedsector waarschuwen voor gevaar uit criminele hoek

VLIJMEN - Heusden gaat met onder meer makelaars, handelaren in vastgoed en mensen uit de financiële dienstverlening om tafel om te praten over criminelen die voor hun illegale praktijken gebruikmaken van panden in de gemeente. ,,We willen ook de weerbaarheid en de bereidheid om aangifte te doen verhogen.”

De actie vloeit niet voort uit concrete vermoedens of gevallen van crimineel gebruik van panden, zo laat een woordvoerder desgevraagd weten. ,,We haken in op een landelijke campagne, maar we willen het niet laten bij een algemeen persbericht over de mogelijkheid om zaken te melden bij Misdaad Anoniem. Het lijkt ons goed de actie lokaal in te vullen.”’

Dat lokaal invullen houdt niet in dat Heusden nu zelf allerlei panden onder de loep gaat nemen, hoewel dat in het recente verleden al wel is gebeurd tijdens regionale controles. ,,We proberen mensen uit de hele vastgoedsector meer bewust te maken van wat er allemaal gebeurt en kan gebeuren.” Heusden gaat er vanuit dat wat elders in Nederland gebeurt, ook in Heusden voorkomt. ,,Panden die worden ingezet voor productie en handel in drugs, opslag van illegale goederen, illegale prostitutie of het witwassen van geld door het opzetten van schimmige bedrijven.”

Quote Mensen worden soms ook gedwongen om mee te werken, met alle gevolgen van dien. Zie er dan nog maar eens uit te komen Woordvoerder gemeente Heusden

De huur en aankoop van panden waarin deze activiteiten plaatshebben wordt volgens Heusden bewust of onbewust mogelijk gemaakt door mensen binnen de vastgoedsector. ,,Dat kan onacceptabele veiligheidsrisico's voor de buurt opleveren en heeft gevolgen voor de vastgoedbranche zelf", aldus de woordvoerder.

Mensen uit die branche hebben soms geen idee waar ze in verstrikt kunnen raken, stelt de gemeente. ,,Of ze komen er te laat achter. Mensen worden soms ook gedwongen om mee te werken, met alle gevolgen van dien. Zie er dan nog maar eens uit te komen. Daarom praten we mensen bij waar ze op moeten letten.” Wanneer die bijeenkomsten zijn is nog niet bekend.