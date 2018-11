Heusden geeft extra argumenten voor bouw informatiecentrum in Geerpark

Man met broodmes en schaar op zak aangehou­den voor wapenbezit in Kaatsheu­vel

31 oktober KAATSHEUVEL - De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een man aangehouden op recreatiepark Droomgaard in Kaatsheuvel. Hij wordt verdacht van huisvredebreuk en wapenbezit, want hij had bij zijn aanhouding een broodmes en schaar op zak.