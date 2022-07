Heusden geeft parkeerplaatsen voor patisserie in Vlijmen nog niet op

Muren vol modder bij Modderdag in Waalwijk: ‘Maar het is niet alleen leuk, kinderen leren er ook wat van’

WAALWIJK - Kinderen en spelen in de modder is een ideale combinatie op een warme dag. Dat bleek woensdag wel bij kinderopvang Mikz in Waalwijk, tijdens de tiende editie van Modderdag. Zelfs de muren werden er beschilderd met modder.

