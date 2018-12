Heusden geeft subsidie voor afkoppelen regenwater en voor groene daken

In principe geldt ‘op is op’ en 'wie het eerst komt het eerst maalt'. Maar wellicht zit er iets meer in het vat, laat wethouder Kees van Bokhoven (DMP Heusden) doorschemeren. ,,Als het geld op is, zullen we daar nog eens naar kijken", laat hij desgevraagd weten.

Groene daken

Particulieren en bedrijven kunnen een bedrag krijgen als ze hun perceel of hun dak loskoppelen van de riolering. Bijvoorbeeld door de regenpijp het regenwater dat van daken afkomt in de tuin, het plantsoen of de sloot te laten lopen.

Heusden hanteert daarbij bedragen per vierkante meter, plus een maximum totaalbedrag van 300 of 150 euro.

Vetplantjes

Een soortgelijke regeling geldt voor de aanleg van zogeheten groene daken, waarop sedum (vetplantjes) worden aangebracht. Dergelijke zaken houden water vast en helpen bij het voorkomen van zogeheten hittestress. Belangrijk is wel dat de constructie van de daken op het extra gewicht is berekend.